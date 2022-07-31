Президент Ирландии попал в скандал из-за письма его жены по поводу Украины

Президент Ирландии Майкл Хиггинс попал в скандал из-за письма его жены Сабины Хиггинс, в котором она заявила, что мир должен убедить президента России Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского «согласиться на прекращение огня и переговоры».

Как сообщает издание The Independent, президента призвали высказать свою позицию по поводу ситуации на Украине после того, как стало известно содержание письма его супруги.

В своём послании Сабина Хиггинс выразила мнение, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока мир «не убедит президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и переговоры».

Этим письмом она вызвала критику в свой адрес со стороны ирландских парламентариев.

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