Байден рассказал о своём самочувствии после положительного теста на коронавирус

Президент США Джо Байден, который накануне получил повторно положительный тест на коронавирус, записал видеообращение, в котором рассказал, что чувствует себя хорошо.

«Всем привет, на связи Джо Байден. Сегодня утром я сдал положительный тест на коронавирус. Намерен работать из дома ближайшие несколько дней. Я чувствую себя хорошо, и всё в порядке», — сказал американский лидер в видеообращении.

Вечером 30 июля стало известно, что Байден снова получил положительный тест на COVID-19 и ушёл на карантин.

21 июля Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19.