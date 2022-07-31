Байден рассказал о своём самочувствии после положительного теста на коронавирус
«Всем привет, на связи Джо Байден. Сегодня утром я сдал положительный тест на коронавирус. Намерен работать из дома ближайшие несколько дней. Я чувствую себя хорошо, и всё в порядке», — сказал американский лидер в видеообращении.
Вечером 30 июля стало известно, что Байден снова получил положительный тест на COVID-19 и ушёл на карантин.
21 июля Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19.