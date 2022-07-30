Байден снова получил положительный тест на коронавирус
- AP
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Об этом сообщил его врач Кевин О'Коннор. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.
«После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — указал врач.
Медик добавил, что у президента не наблюдается симптомов болезни.
Отмечается, что Байден вновь уходит на карантин.
21 июля Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19.