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В Госдуме назвали недопустимым поведение сотрудницы норвежского консульства

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал поведение сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей.
В Госдуме назвали недопустимым поведение сотрудницы норвежского консульства
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По словам депутата, в данном случае речь идёт не только о непрофессионализме сотрудницы норвежского консульства, но и об отсутствии понятия об этических нормах и элементарном воспитании.

«То, что произошло, не было случайным высказыванием или вскользь оброненной фразой. На видеозаписи представительница Норвегии долго и упорно выражает своё недовольство, неоднократно используя брань и нецензурные выражения. Это недопустимо. Таким людям нечего делать в нашей стране», — считает Белик.

Он уверен, что сделанные позже заявления МИД Норвегии не могут нивелировать этот позорный инцидент.

«Эта ситуация демонстрирует, насколько отравлены русофобией представители отдельных стран Европы, которые громче всех трубят о толерантности и европейских ценностях, мы видим, чего стоят эти ценности», — заключил собеседник RT.

Ранее в МИД Норвегии высказались о ненавидящей русских сотруднице норвежского консульства.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что поведение Эллингсен в одном из российских отелей является актом ненависти и национализма.

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