В Госдуме назвали недопустимым поведение сотрудницы норвежского консульства
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По словам депутата, в данном случае речь идёт не только о непрофессионализме сотрудницы норвежского консульства, но и об отсутствии понятия об этических нормах и элементарном воспитании.
«То, что произошло, не было случайным высказыванием или вскользь оброненной фразой. На видеозаписи представительница Норвегии долго и упорно выражает своё недовольство, неоднократно используя брань и нецензурные выражения. Это недопустимо. Таким людям нечего делать в нашей стране», — считает Белик.
Он уверен, что сделанные позже заявления МИД Норвегии не могут нивелировать этот позорный инцидент.
«Эта ситуация демонстрирует, насколько отравлены русофобией представители отдельных стран Европы, которые громче всех трубят о толерантности и европейских ценностях, мы видим, чего стоят эти ценности», — заключил собеседник RT.
Ранее в МИД Норвегии высказались о ненавидящей русских сотруднице норвежского консульства.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что поведение Эллингсен в одном из российских отелей является актом ненависти и национализма.