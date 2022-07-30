В МИД Норвегии высказались о ненавидящей русских сотруднице норвежского консульства

В МИД Норвегии прокомментировали заявления сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей.

Как отметила представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес агентству ТАСС, в ведомстве сожалеют об этом инциденте.

«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», — сказала она.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поведение Эллингсен актом ненависти и национализма.

По её словам, норвежский дипломат кричала следующее: «Я ненавижу русских! Я из Скандинавии... Не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам».

Поводом для скандала стала просьба менеджера гостиницы подождать, пока уберут номер.