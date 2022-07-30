Захарова назвала поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске актом ненависти
- РИА Новости
По её словам, норвежский дипломат кричала следующее: «Я ненавижу русских! Я из Скандинавии... Не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам».
«В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии», — написала Захарова в своём Telegram.
Она отметила, что поводом для скандала стала просьба менеджера гостиницы подождать, пока уберут номер.