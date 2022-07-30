Юрист прокомментировала заявления сотрудницы норвежского консульства о ненависти к русским

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала заявления сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей.

По словам Ярмуш, любые дипломатические сотрудники, в том числе и сотрудники консульского отдела Норвегии, защищены Венской конвенцией от административного и уголовного преследования.

Вместе с тем, по мнению собеседницы RT, сотрудница консульства Норвегии явно действовала злонамеренно.

«Она понимала, какой резонанс её поведение будет иметь в последующем. Потому что это гостиница, там везде камеры, которые пишут и видео, и звук, и она не могла этого не знать… Как адвокат я могу сказать, что её действия подпадают под статью 282 УК России «Разжигание ненависти и вражды», но при этом она прекрасно осознавала, что за подобное ей ничего не грозит из-за консульского статуса», — отметила юрист.

Ярмуш также добавила, что по данному делу была начата проверка. В частности, будет уточнён её дипломатический статус.

«Если она обладает статусом дипломата и не получит никакого наказания из-за своего иммунитета, то есть большая вероятность, что она покинет Россию как персона нон грата», — заключила Ярмуш.

Ранее в МИД Норвегии высказались о ненавидящей русских сотруднице норвежского консульства.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что поведение Эллингсен в одном из российских отелей является актом ненависти и национализма.