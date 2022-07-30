В СФ назвали хамством заявление сотрудницы норвежского консульства о ненависти к русским

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей.

«Я считаю, что это натуральное бытовое хамство. Находиться в стране пребывания, вести себя таким хамским образом, выражать свою ненависть к русскому народу. Зачем тогда она поехала работать в Россию? Поехала бы в Африку или Новую Зеландию, может, там больше понравится», — сказал сенатор.

По его мнению, сотрудница консульства Норвегии должна покинуть Россию.

«Чтобы при таком отношении не жить в нашей стране… В будущем, я думаю, они должны думать, кого они присылают в страну и какой у этого человека уровень дипломатической подготовки», — заключил Джабаров.

Ранее в МИД Норвегии высказались о ненавидящей русских сотруднице норвежского консульства.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что поведение Эллингсен в одном из российских отелей является актом ненависти и национализма.