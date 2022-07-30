Блинкен сопротивляется призывам в США объявить Россию страной — спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам законодателей в США объявить Россию страной — спонсором терроризма. Об этом сообщает газета The New York Times.

«В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с тем, чтобы он официально объявил Россию государством — спонсором терроризма», — говорится в тексте.

В статье подчёркивается, что госсекретарь сопротивляется этому «эмоционально привлекательному шагу».

Отмечается, что признание позволит США вводить санкции против своих союзников, которые торгуют с Россией.

Ранее сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают последствия для отношений с США в случае признания России страной — «спонсором терроризма».