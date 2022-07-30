Аналитик Блохин прокомментировал возможность отказа Европы от поддержки Украины

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление британского генерал-лейтенанта в отставке Саймона Мэйолла о том, что жители европейских стран могут отказаться от идеи поддержки Киева, если план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15% будет реализован.

«Я думаю, что европейские лидеры и многие американские политики начинают уставать от Украины, потому что, объективно говоря, Украина — это бездонное дно для западных денег и оружия», — рассказал аналитик.

По его мнению, военная и финансовая помощь со стороны Запада будет продолжаться лишь до того момента, пока «протестный потенциал населения» не увеличится, а Европа не станет «выходить из зоны комфорта».

Ранее в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл допустил отказ Европы от идеи поддержки Киева, если план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15% будет реализован.