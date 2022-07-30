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В Уругвае выявлен первый случай заражения оспой обезьян

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В Министерстве здравоохранения Уругвая сообщили о первом случае заболевания оспой обезьян в стране.

«Минздрав сообщает об обнаружении первого завезённого случая оспы обезьян в Монтевидео. Это единственный случай в стране», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено более 18 тысяч случаев заболевания оспой обезьян.

В июле доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.

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