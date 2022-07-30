В Пентагоне заявили о намерении и дальше помогать Киеву вооружением

Высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга сообщил, что Соединённые Штаты находятся в постоянном контакте с Киевом по вопросу военной помощи.

Он отметил, что США находятся в постоянном контакте с украинскими властями, так как считают необходимым убедиться в том, что Киеву хватает вооружения.

«Так что мы действительно уверены в процессе оказания им помощи в обеспечении безопасности с тем, чтобы быть и далее способными отвечать на их нужды», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Пентагоне заявили, что Киев систематически расширяет свои запросы о военной помощи.

Высокопоставленная представительница Минобороны Соединённых Штатов сообщила, что США и их союзники обсуждают возможность поставок Киеву новых систем береговой обороны.