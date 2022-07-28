Адвокат отметил улучшение состояния здоровья россиянина Бута в американской тюрьме

Состояние здоровья россиянина Виктора Бута, который находится в тюрьме в США, в последнее время улучшилось. Об этом сообщил его адвокат Стив Зиссу.

AP