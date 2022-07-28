Адвокат отметил улучшение состояния здоровья россиянина Бута в американской тюрьме
- AP
«В последнее время оно (состояние здоровья. — RT) улучшилось», — приводит ТАСС его слова.
Зиссу добавил, что сторона защиты удовлетворена улучшением состояния Бута.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Позднее жена осуждённого в США предпринимателя Виктора Бута Алла в разговоре с RT выразила надежду, что заявления американских властей о возможном обмене россиянина на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана не окажутся пустыми словами.