The Guardian: в Британии удивлены прогнозу по счетам за ЖКХ после заявления «Газпрома»

Британские аналитики удивились прогнозу, согласно которому счета за электроэнергию в стране повысятся до £3850 в год.

Об этом пишет The Guardian.

В материале сказано, что резкое подорожание может стать следствием сокращения поставок газа из России на фоне того, что «Газпром» 25 июля сообщил об остановке эксплуатации турбины Siemens.

Источник из крупной британской энергетической компании отметил, что прогноз в £3850 «удивительно высок».

«Это увеличит страдания людей, которые и так с трудом могут позволить себе топливо и электроэнергию», — заключили в статье.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что цены на газ в Европе поднялись почти до $1890 за 1 тыс. куб. м.