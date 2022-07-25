Эксперт Пикин объяснил рост цен на газ в Европе

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Полина Полетаева
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что цены на газ в Европе поднялись почти до $1890 за 1 тыс. куб. м.
Эксперт Пикин объяснил рост цен на газ в Европе
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По мнению эксперта, рост цен вызван сокращением поставок газа со стороны «Газпрома».

Согласно его прогнозу, в дальнейшем цены на газ могут подняться на новый уровень.

«Если в последнее время мы наблюдали цену в среднем $1 тыс. за 1 тыс. куб. м, то сейчас в среднем диапазон $1,5—2 тыс. И по всей видимости, если зима будет достаточно холодной, мы увидим среднее значение цены выше $2 тыс. Переход на новый уровень цен для европейской экономики и европейских потребителей, конечно, будет крайне печальным», — добавил Пикин.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе поднялись почти до $1890 за 1 тыс. куб. м к закрытию торгов.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.

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