Shafaq: демонстранты ворвались в здание парламента Ирака
- AFP
«Сотни демонстрантов ворвались в здание иракского парламента в среду вечером», — говорится в заявлении.
В материале подчёркивается, что протестующие выступают против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака.
Ранее агентство AFP сообщало, что протестующие в Шри-Ланке окружили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы и взяли её под контроль, глава государства был вынужден покинуть её.
Позднее Раджапакса ушёл в отставку.