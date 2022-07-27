Shafaq: демонстранты ворвались в здание парламента Ирака

Сотни протестующих смогли прорваться в здание иракского парламента. Об этом сообщает агентство Shafaq.

«Сотни демонстрантов ворвались в здание иракского парламента в среду вечером», — говорится в заявлении.

В материале подчёркивается, что протестующие выступают против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака.

Ранее агентство AFP сообщало, что протестующие в Шри-Ланке окружили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы и взяли её под контроль, глава государства был вынужден покинуть её.

Позднее Раджапакса ушёл в отставку.