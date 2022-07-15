Президент Шри-Ланки Раджапакса ушёл в отставку

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушёл в отставку. Об этом заявил в ходе пресс-конференции спикер парламента страны Махинда Япа Абеивардена.

«Готабая Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года», — приводит его слова издание Newsfirst.

Абеивардена также продемонстрировал подписанное Раджапаксой заявление об уходе с поста главы государства.

Ранее агентство AFP сообщило, что Раджапакса покинул страну.

Впоследствии был подписан президентский приказ о назначении премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента страны.

Позднее МИД Сингапура подтвердил прибытие Раджапаксы с частным визитом.

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