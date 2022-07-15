Президент Шри-Ланки Раджапакса ушёл в отставку
«Готабая Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года», — приводит его слова издание Newsfirst.
Абеивардена также продемонстрировал подписанное Раджапаксой заявление об уходе с поста главы государства.
Ранее агентство AFP сообщило, что Раджапакса покинул страну.
Впоследствии был подписан президентский приказ о назначении премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента страны.
Позднее МИД Сингапура подтвердил прибытие Раджапаксы с частным визитом.