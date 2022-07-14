В МИД Сингапура подтвердили прибытие президента Шри-Ланки Раджапаксы

МИД Сингапура подтвердил прибытие президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы с частным визитом.

«Господину Раджапаксе разрешён въезд в Сингапур с частным визитом. Он не просил убежища... Сингапур обычно не удовлетворяет просьбы о предоставлении убежища», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее агентство AFP сообщило, что Раджапакса покинул страну.

Впоследствии был подписан президентский приказ о назначении премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента страны.

По данным Daily Mirror, Раджапакса вылетел в Сингапур с Мальдив с женой и двумя сотрудниками службы безопасности и объявит об отставке по прибытии.