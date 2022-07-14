В МИД Сингапура подтвердили прибытие президента Шри-Ланки Раджапаксы

Короткая ссылка
МИД Сингапура подтвердил прибытие президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы с частным визитом.
В МИД Сингапура подтвердили прибытие президента Шри-Ланки Раджапаксы
  • Gettyimages.ru

«Господину Раджапаксе разрешён въезд в Сингапур с частным визитом. Он не просил убежища... Сингапур обычно не удовлетворяет просьбы о предоставлении убежища», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее агентство AFP сообщило, что Раджапакса покинул страну.

Впоследствии был подписан президентский приказ о назначении премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента страны.

По данным Daily Mirror, Раджапакса вылетел в Сингапур с Мальдив с женой и двумя сотрудниками службы безопасности и объявит об отставке по прибытии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить