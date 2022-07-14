Daily Mirror: президент Шри-Ланки Раджапакса готовится к вылету в Сингапур
- AP
«(Они. — RT) должны были прошлой ночью сесть на рейс Сингапурских авиалиний из Мале в Сингапур, но не вылетели в соответствии с графиком из соображений безопасности. Затем Раджапакса запросил частный самолёт для вылета с Мальдивских островов», — сообщает Daily Mirror со ссылкой на источник в аэропорту Мальдив.
Предположительно, сегодня Раджапакса объявит об отставке по прибытии в Сингапур.
Ранее протестующие в Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Шри-Ланки.
Агентство AFP сообщило, что Раджапакса покинул страну.
Впоследствии был подписан президентский приказ о назначении премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента страны.