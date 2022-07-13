Премьер-министра Шри-Ланки назначили временно исполняющим обязанности президента страны

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена сообщил, что подписан президентский приказ о назначении премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента страны.

Об этом сообщает новостной портал Adaderana.

«Мне сообщили, что в соответствии со статьей 37 (1) конституции, поскольку его превосходительство президент Готабая Раджапакса находится вдали от страны, премьер-министр Ранил Викремесингхе был назначен для исполнения обязанностей и функций по этой должности», — заявил Махинда Япа Абеивардена.

Ранее агентство AFP сообщило, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну.

До этого протестующие в Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию Раджапаксы.