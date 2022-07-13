Премьер-министра Шри-Ланки назначили временно исполняющим обязанности президента страны

Короткая ссылка
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена сообщил, что подписан президентский приказ о назначении премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента страны.
Премьер-министра Шри-Ланки назначили временно исполняющим обязанности президента страны
  • Legion-Media

Об этом сообщает новостной портал Adaderana.

«Мне сообщили, что в соответствии со статьей 37 (1) конституции, поскольку его превосходительство президент Готабая Раджапакса находится вдали от страны, премьер-министр Ранил Викремесингхе был назначен для исполнения обязанностей и функций по этой должности», — заявил Махинда Япа Абеивардена.

Ранее агентство AFP сообщило, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну.

До этого протестующие в Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию Раджапаксы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить