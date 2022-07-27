Делегация из Израиля отправится 27 июля в Москву из-за ситуации с агентством «Сохнут»

Делегация из Израиля направится 27 июля в Москву для переговоров по ситуации вокруг агентства «Сохнут». Об этом сообщили в пресс-службе израильского премьер-министра Яира Лапида.

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«Визит делегации осуществляется по поручению премьер-министра Яира Лапида и в координации с властями России», — приводит The Times of Israel заявление пресс-службы. Ранее Басманный суд Москвы сообщил, что Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не проецировать ситуацию с еврейским агентством «Сохнут» на весь комплекс отношений между Россией и Израилем.