Делегация из Израиля отправится 27 июля в Москву из-за ситуации с агентством «Сохнут»

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Делегация из Израиля направится 27 июля в Москву для переговоров по ситуации вокруг агентства «Сохнут». Об этом сообщили в пресс-службе израильского премьер-министра Яира Лапида.
Делегация из Израиля отправится 27 июля в Москву из-за ситуации с агентством «Сохнут»
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«Визит делегации осуществляется по поручению премьер-министра Яира Лапида и в координации с властями России», — приводит The Times of Israel заявление пресс-службы.

Ранее Басманный суд Москвы сообщил, что Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не проецировать ситуацию с еврейским агентством «Сохнут» на весь комплекс отношений между Россией и Израилем.

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