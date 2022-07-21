Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»

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Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать еврейское агентство «Сохнут», сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»
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  • © Konstantin Kokoshkin

«В суд поступил иск главного управления Министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации «Поддержка связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут», — сказали в суде.

Отмечается, что беседа по иску назначена на 28 июля.

28 декабря Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал»* по иску Генпрокуратуры.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

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