Песков призвал не проецировать ситуацию с агентством «Сохнут» на отношения России и Израиля

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не проецировать ситуацию с еврейским агентством «Сохнут» на весь комплекс отношений между Россией и Израилем.
Песков призвал не проецировать ситуацию с агентством «Сохнут» на отношения России и Израиля
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Он отметил, что к «Сохнуту» есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства.

«И не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений», — сказал Песков.

По его словам, «все организации должны абсолютно соблюдать российское законодательство».

Ранее Басманный суд Москвы сообщил, что главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля.

Позже в канцелярии израильского премьера заявили, что Израиль направит в Россию правительственную делегацию с целью обсуждения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут».

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