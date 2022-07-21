Израиль направит в Россию правительственную делегацию по вопросу агентства «Сохнут»

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Израиль направит в Россию правительственную делегацию с целью обсуждения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут».
Израиль направит в Россию правительственную делегацию по вопросу агентства «Сохнут»
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Adams

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как премьер-министр Израиля Яир Лапид совместно с представителями МИД страны и израильского Совбеза оценил ситуацию с агентством. 

Израильская сторона планирует направить делегацию на следующей неделе с целью обеспечения продолжения деятельности еврейского агентства в России.

Ранее Басманный суд Москвы сообщил, что главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать еврейское агентство «Сохнут».

Беседа по иску назначена на 28 июля.

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