Уволенный посол Украины в Германии Мельник назвал свой пост работой мечты

Уволенный с поста посла Украины в Германии Андрей Мельник покинет Берлин через две-три недели, сообщил сам дипломат в интервью Ziet. В беседе с журналистом он назвал оставляемый пост «лучшей работой мечты».

«Для меня это было лучшей работой мечты, которая у меня когда-либо была. Лучше, чем папой римским. Семь с половиной лет, которые оказали сильное влияние и на мою семью. Я оставляю этот пост с тяжёлым сердцем. Ещё и потому, что мы любим Германию», — сказал Мельник.

Он также отметил, что его заявления, вызвавшие резонанс и неприятие в Германии, всегда «были спонтанными и шли от сердца».

Отвечая на вопрос, считает ли он немцев лицемерными, Мельник отметил, что в федеральном правительстве Германии «есть что-то лицемерное».

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.

Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу и Робин Гудом.

После заявления Мельника о Бандере посольство Израиля в Берлине выступило с резкой критикой заявления посла Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал украинского посла в ФРГ «полезным идиотом Кремля».