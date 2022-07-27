Глава дипломатии ЕС Боррель рассказал, что западные СМИ иногда игнорируют его заявления

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что западные средства массовой информации иногда не публикуют его заявления, но передают высказывания главы МИД России Сергея Лаврова.

Об этом он сказал в интервью радиостанции Cadena SER.

По его словам, «иногда даже западные СМИ выступают в качестве «резонатора» российского дискурса».

Боррель обратил внимание на то, что западная пресса опубликовала заявления Лаврова в ходе его визита в африканские страны о том, что «в проблеме виноваты европейские санкции».

«Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, и никто не подхватывает (эту информацию в СМИ)», — посетовал он.

Ранее Боррель не исключил, что ЕС может вносить частичные изменения в антироссийские санкции, если они оказывают косвенное влияние на рынки продовольствия и удобрений.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США после того, как узнали о турне главы МИД России Сергея Лаврова по государствам Африки, начали «оббегать различные страны на уровне своих дипломатических представителей и умолять не фотографироваться с Лавровым».