Захарова: США опозорились на весь мир с объявленным «крестовым походом» против России
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По её словам, США после того, как узнали о турне главы МИД России Сергея Лаврова по государствам Африки, начали «оббегать различные страны на уровне своих дипломатических представителей и умолять не фотографироваться с Лавровым».
Она отметила, что на изоляцию России США бросили свои «информационные войска».
«Они опозорились на весь мир с объявленным крестовым походом против нашей страны», — сказала Захарова.
Ранее министры иностранных дел России и Конго Сергей Лавров и Жан-Клод Гакоссо обсудили способы обхода искусственно созданных Западом препятствий и «беспредела» в мировой экономике.