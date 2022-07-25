Главы МИД России и Конго обсудили способы обхода «беспредела Запада» в мировой экономике

Министры иностранных дел России и Конго Сергей Лавров и Жан-Клод Гакоссо обсудили способы обхода искусственно созданных Западом препятствий и «беспредела» в мировой экономике, сообщил глава российского МИД.

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Конго, его слова приводит РИА Новости.

«Мы сегодня обсудили конкретные пути, позволяющие в отношениях между Россией и Республикой Конго избегать искусственно созданных препятствий и делать всё, чтобы наши торгово-экономические и инвестиционные связи не зависели от того беспредела, который Запад организует в мировой экономике», — заявил министр.

Также глава МИД России передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от главы российского государства Владимира Путина.