Политолог Мезюхо оценил идею сенатора США ввести санкции за покупку КНР нефти из России

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT представленный сенатором США Марко Рубио законопроект о введении санкций за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.
Политолог Мезюхо оценил идею сенатора США ввести санкции за покупку КНР нефти из России
  • Gettyimages.ru
  • © Buddy Mays

«Я думаю, это заявление было сделано на фоне потенциального визита Нэнси Пелоси в Тайвань. США сегодня пытаются выступать с точки зрения права сильного в отношениях с КНР», — рассказал политолог.

По его словам, Соединённые Штаты стремятся продемонстрировать свои возможности по оказанию давления на экономику Китая с целью побудить Пекин пересмотреть свою независимую внешнюю политику.

«Это путь в никуда. Прошли те времена, когда можно было так разговаривать с КНР… Конечно, санкционное давление на Китай будет нарастать, но в данный момент я сомневаюсь, что будут введены масштабные санкции по вопросу покупки нефтепродуктов и углеводородов Китая у России», — заключил Мезюхо.

Ранее американский сенатор Марко Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем российской нефти.

По его мнению, власти Китая тем самым поддерживают проведение специальной операции на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить