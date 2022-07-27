Политолог Мезюхо оценил идею сенатора США ввести санкции за покупку КНР нефти из России

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT представленный сенатором США Марко Рубио законопроект о введении санкций за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.

«Я думаю, это заявление было сделано на фоне потенциального визита Нэнси Пелоси в Тайвань. США сегодня пытаются выступать с точки зрения права сильного в отношениях с КНР», — рассказал политолог.

По его словам, Соединённые Штаты стремятся продемонстрировать свои возможности по оказанию давления на экономику Китая с целью побудить Пекин пересмотреть свою независимую внешнюю политику.

«Это путь в никуда. Прошли те времена, когда можно было так разговаривать с КНР… Конечно, санкционное давление на Китай будет нарастать, но в данный момент я сомневаюсь, что будут введены масштабные санкции по вопросу покупки нефтепродуктов и углеводородов Китая у России», — заключил Мезюхо.

Ранее американский сенатор Марко Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем российской нефти.

По его мнению, власти Китая тем самым поддерживают проведение специальной операции на Украине.