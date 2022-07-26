Трамп: США вынуждены терпеть одно «историческое унижение» за другим

Соединённые Штаты вынуждены терпеть одно «историческое унижение» за другим, считает бывший американский президент Дональд Трамп.

«Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде», — сказал Трамп во время выступления на мероприятии America First Policy Institute.

Американскую мечту «порвали в клочья», подчеркнул он.

Ранее экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. сочли опасной близость экономики США к рецессии.

До этого Трамп заявлял, что экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.