Трамп: США вынуждены терпеть одно «историческое унижение» за другим

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Соединённые Штаты вынуждены терпеть одно «историческое унижение» за другим, считает бывший американский президент Дональд Трамп.

«Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде», — сказал Трамп во время выступления на мероприятии America First Policy Institute.

Американскую мечту «порвали в клочья», подчеркнул он.

Ранее экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. сочли опасной близость экономики США к рецессии.

До этого Трамп заявлял, что экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.

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