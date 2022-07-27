Трамп заявил, что США рискуют повторить судьбу Советского Союза

Соединённые Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза, заявил в ходе выступления в Вашингтоне бывший американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает ТАСС.

Трамп пообещал продолжить политическую деятельность.

«Если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать ещё одной Венесуэлой или ещё одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении», — выразил обеспокоенность он.

По словам Трампа, США при нынешнем американском лидере Джо Байдене растеряли все ранее приобретённые им на посту президента внешне- и внутриполитические достижения и преимущества.

Ранее Трамп заявил, что Байден сделал из Соединённых Штатов «нищую страну», которая вынуждена просить о помощи.

Глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью NBC признала замедление экономики Соединённых Штатов.