Нетаньяху заявил, что кризис в отношениях с Россией опасен для Израиля

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Кризис в отношениях Израиля с Россией может привести к угрозе национальной безопасности. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху.

«Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях России и Израиля. Мы можем и должны этот кризис преодолеть», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Он напомнил, что на протяжении долгого времени власти Израиля ответственно развивали сбалансированные отношения с Россией.

«Если кризис не остановить немедленно, это может привести к серьёзному ущербу для нашей безопасности», — выразил обеспокоенность Нетаньяху.

Ранее Басманный суд Москвы сообщил, что главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля.

Позже в канцелярии израильского премьера заявили, что Израиль направит в Россию правительственную делегацию с целью обсуждения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не проецировать ситуацию с еврейским агентством «Сохнут» на весь комплекс отношений между Россией и Израилем.

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