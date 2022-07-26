Financial Times: турне Лаврова по Африке показало, что Запад не изолировал Россию
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«Хотя Запад стремился изолировать Москву из-за конфликта, оказанный Лаврову приём продемонстрировал силу влияния Кремля на континенте», — говорится в статье.
Как отметила глава международного аналитического центра Crisis Group Комфорт Эро, западная классификация «стран-изгоев» не обязательно работает во всём мире.
«Для России цель — создавать альянсы и демонстрировать Западу, что ему не удаётся определять дискурс», — сказала она.
26 июля Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Эфиопию. Там он проведёт переговоры с коллегой Демеке Меконненом.
Перед этим Лавров посетил Уганду, где встретился с президентом республики.
Также министр прибыл в Республику Конго в рамках первого в истории визита в эту страну. Он передал президенту республики Дени Сассу-Нгессо послание от главы российского государства Владимира Путина.
Кроме того, Сергей Лавров посетил Египет. В Каире министр встретился с руководством страны и с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.