Financial Times: турне Лаврова по Африке показало, что Запад не изолировал Россию

Успешное африканское турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова показывает, что Западу не удалось добиться полной изоляции Москвы, пишет британская газета Financial Times.

«Хотя Запад стремился изолировать Москву из-за конфликта, оказанный Лаврову приём продемонстрировал силу влияния Кремля на континенте», — говорится в статье.

Как отметила глава международного аналитического центра Crisis Group Комфорт Эро, западная классификация «стран-изгоев» не обязательно работает во всём мире.

«Для России цель — создавать альянсы и демонстрировать Западу, что ему не удаётся определять дискурс», — сказала она.

26 июля Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Эфиопию. Там он проведёт переговоры с коллегой Демеке Меконненом.

Перед этим Лавров посетил Уганду, где встретился с президентом республики.

Также министр прибыл в Республику Конго в рамках первого в истории визита в эту страну. Он передал президенту республики Дени Сассу-Нгессо послание от главы российского государства Владимира Путина.

Кроме того, Сергей Лавров посетил Египет. В Каире министр встретился с руководством страны и с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.