Financial Times: турне Лаврова по Африке показало, что Запад не изолировал Россию

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Успешное африканское турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова показывает, что Западу не удалось добиться полной изоляции Москвы, пишет британская газета Financial Times.
Financial Times: турне Лаврова по Африке показало, что Запад не изолировал Россию
  • AP
  • © Hajarah Nalwadda

«Хотя Запад стремился изолировать Москву из-за конфликта, оказанный Лаврову приём продемонстрировал силу влияния Кремля на континенте», — говорится в статье.

Как отметила глава международного аналитического центра Crisis Group Комфорт Эро, западная классификация «стран-изгоев» не обязательно работает во всём мире.

«Для России цель — создавать альянсы и демонстрировать Западу, что ему не удаётся определять дискурс», — сказала она.

26 июля Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Эфиопию. Там он проведёт переговоры с коллегой Демеке Меконненом.

Перед этим Лавров посетил Уганду, где встретился с президентом республики.

Также министр прибыл в Республику Конго в рамках первого в истории визита в эту страну. Он передал президенту республики Дени Сассу-Нгессо послание от главы российского государства Владимира Путина.

Кроме того, Сергей Лавров посетил Египет. В Каире министр встретился с руководством страны и с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

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