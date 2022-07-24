Лавров провёл встречу с генсеком Лиги арабских государств

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Глава МИД России Сергей Лавров в рамках визита в Каир провёл встречу с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль Гейтом.
Лавров провёл встречу с генсеком Лиги арабских государств
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«24 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил штаб-квартиру Лиги арабских государств в Каире и встретился с генеральным секретарём ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе состоявшейся беседы была дана высокая оценка уровню взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, укрепления безопасности и стабильности в регионе.

«Значительное внимание было уделено перспективам расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и арабскими странами», — добавили в МИД.

Ранее Лавров провёл в Каире переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри.

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