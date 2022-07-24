Лавров провёл встречу с генсеком Лиги арабских государств
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«24 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил штаб-квартиру Лиги арабских государств в Каире и встретился с генеральным секретарём ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в ходе состоявшейся беседы была дана высокая оценка уровню взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, укрепления безопасности и стабильности в регионе.
«Значительное внимание было уделено перспективам расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и арабскими странами», — добавили в МИД.
Ранее Лавров провёл в Каире переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри.