Лавров проводит в Каире переговоры с главой МИД Египта
- РИА Новости
«Переговоры глав МИД России и Египта в Каире начинались под прицелом десятков объективов. Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали её торжественного появления. А она так и не пришла», — написала дипломат, сопроводив пост фотографией с места переговоров в расширенном формате с участием делегаций.
Ранее Сергей Лавров встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Как рассказала Захарова, американские дипломаты «умоляют» всех не фотографироваться с главой российского МИД, прибывшим в Каир.