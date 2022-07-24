Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Каире переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри. Об этом сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Переговоры глав МИД России и Египта в Каире начинались под прицелом десятков объективов. Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали её торжественного появления. А она так и не пришла», — написала дипломат, сопроводив пост фотографией с места переговоров в расширенном формате с участием делегаций.

Ранее Сергей Лавров встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Как рассказала Захарова, американские дипломаты «умоляют» всех не фотографироваться с главой российского МИД, прибывшим в Каир.