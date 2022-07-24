Захарова заявила о мольбе американских дипломатов не фотографироваться с Лавровым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что американские дипломаты умоляют всех не фотографироваться с главой российского МИД Сергеем Лавровым, прибывшим в Каир для переговоров с руководством Египта.

«Американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова ранее информировала, что Лавров 24 июля проведёт переговоры с руководством Египта.

До этого сообщалось, что Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет.