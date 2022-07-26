Сергей Лавров прибыл в Эфиопию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Эфиопию. Там он проведёт переговоры с коллегой Демеке Меконненом.

Как пишет ТАСС, из Эфиопии Лавров отправится на заседание Совета министров иностранных дел ШОС в Ташкенте.

Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео прибытия министра в африканскую страну.

Перед этим Лавров посетил Уганду, где встретился с президентом республики.

Также министр прибыл в Республику Конго в рамках первого в истории визита в эту страну. Там он передал президенту республики Дени Сассу-Нгессо послание от главы российского государства Владимира Путина.

Кроме того, Сергей Лавров посетил Египет. В Каире он встретился с руководством страны и с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.