Сергей Лавров прибыл в Эфиопию
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Как пишет ТАСС, из Эфиопии Лавров отправится на заседание Совета министров иностранных дел ШОС в Ташкенте.
Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео прибытия министра в африканскую страну.
Перед этим Лавров посетил Уганду, где встретился с президентом республики.
Также министр прибыл в Республику Конго в рамках первого в истории визита в эту страну. Там он передал президенту республики Дени Сассу-Нгессо послание от главы российского государства Владимира Путина.
Кроме того, Сергей Лавров посетил Египет. В Каире он встретился с руководством страны и с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.