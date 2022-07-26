Медведев назвал политику ЕС коктейлем из хамства, инфантильности и глупости

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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал политику Европы в отношении Москвы коктейлем из хамства, инфантильности и глупости.
Медведев назвал политику ЕС коктейлем из хамства, инфантильности и глупости
  • РИА Новости

«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», — написал он в Telegram.

Ранее Медведев заявил, что не Россия виновата в том, что рядовые европейцы будут мёрзнуть в своих домах этой зимой.  Он также добавил, что российская сторона не несёт ответственность за инфляцию в странах Европы и Соединённых Штатах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что новые санкции ЕС не изменят позицию России. По его словам, «очевидно, что никакие санкции, даже самые жёсткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию».

Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Европейского союза против России, который включает частичное эмбарго на золото.

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