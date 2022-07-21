Песков заявил, что новые санкции ЕС не изменят позицию России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новые санкции ЕС не изменят позицию России.
Песков заявил, что новые санкции ЕС не изменят позицию России
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Пока с завидным упорством Евросоюз пытается генерировать новые и новые санкции. Хотя очевидно, что никакие санкции, даже самые жёсткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию. Тем более это не происходит и с нашей страной», — сказал он.

Вместе с этим он подчеркнул, что страны Евросоюза продолжают «маниакально придерживаться санкций, которые наносят вред их собственным интересам, вред их населению».

Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Европейского союза против России, который включает также частичное эмбарго на золото.

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