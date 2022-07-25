В МИД Финляндии сообщили, что ежедневно получают около 1000 заявлений на визы от россиян
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По её словам, после отмены российскими властями антикоронавирусных ограничений число число обращений за визами резко выросло.
«С тех пор визовые центры в Санкт-Петербурге и Москве были полностью заполнены. Сейчас в день поступает около 1 тыс. заявлений. Пока что самый высокий показатель за июль приходится на прошлую субботу, когда было получено 1187 заявлений», — сообщила Лиукконен газете Helsingin Sanomat.
Ранее исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен сообщила, что власти страны не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам.