В МИД Финляндии сообщили, что ежедневно получают около 1000 заявлений на визы от россиян

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Россияне каждый день подают около 1 тыс. заявлений на визы в Финляндию. Об этом заявила заместитель начальника консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Леена Лиукконен.
В МИД Финляндии сообщили, что ежедневно получают около 1000 заявлений на визы от россиян
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По её словам, после отмены российскими властями антикоронавирусных ограничений число число обращений за визами резко выросло.

«С тех пор визовые центры в Санкт-Петербурге и Москве были полностью заполнены. Сейчас в день поступает около 1 тыс. заявлений. Пока что самый высокий показатель за июль приходится на прошлую субботу, когда было получено 1187 заявлений», — сообщила Лиукконен газете Helsingin Sanomat.

Ранее исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен сообщила, что власти страны не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам.

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