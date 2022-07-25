В МИД Финляндии сообщили, что ежедневно получают около 1000 заявлений на визы от россиян

Россияне каждый день подают около 1 тыс. заявлений на визы в Финляндию. Об этом заявила заместитель начальника консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Леена Лиукконен.

По её словам, после отмены российскими властями антикоронавирусных ограничений число число обращений за визами резко выросло.

«С тех пор визовые центры в Санкт-Петербурге и Москве были полностью заполнены. Сейчас в день поступает около 1 тыс. заявлений. Пока что самый высокий показатель за июль приходится на прошлую субботу, когда было получено 1187 заявлений», — сообщила Лиукконен газете Helsingin Sanomat.

Ранее исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен сообщила, что власти страны не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам.