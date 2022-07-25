Эрдоган заявил, что соглашение о вывозе зерна поможет преодолеть продовольственный кризис

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть мировой продовольственный кризис.

«С успешной реализацией плана начнут ослабевать последствия глобального продовольственного кризиса, достигшего опасных масштабов. Оперативное сопровождение плана будет осуществляться из Стамбула, — приводит TRT Haberего слова.

Эрдоган добавил, что Анкара ожидает от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет никаких препятствий для того, чтобы украинское зерно доставлялось к заказчикам в соответствии с достигнутой в Стамбуле продуктовой сделкой.