Эрдоган заявил, что соглашение о вывозе зерна поможет преодолеть продовольственный кризис
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«С успешной реализацией плана начнут ослабевать последствия глобального продовольственного кризиса, достигшего опасных масштабов. Оперативное сопровождение плана будет осуществляться из Стамбула, — приводит TRT Haberего слова.
Эрдоган добавил, что Анкара ожидает от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств.
22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет никаких препятствий для того, чтобы украинское зерно доставлялось к заказчикам в соответствии с достигнутой в Стамбуле продуктовой сделкой.