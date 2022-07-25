Лавров заявил об отсутствии препятствий для вывоза украинского зерна

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет никаких препятствий для того, чтобы украинское зерно доставлялось к заказчикам в соответствии с достигнутой в Стамбуле продуктовой сделкой.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго.

«Объективные эксперты подтвердили, что зерновой терминал Одесского порта находится на значительном удалении от военной части», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными в Стамбуле договорённостями начало доставляться к заказчикам, не существует.

Он отметил, что Россия не создавала препятствий вывозу зерна. 

19 июля Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по хранилищам с боеприпасами для вооружений, поставленных украинской армии Соединёнными Штатами и странами Европы.

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