В ООН заявили о приверженности всех сторон выполнению соглашения о зерне

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Все стороны подтвердили свою приверженность выполнению соглашения об экспорте украинского зерна через Чёрное море. Об этом заявил заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
В ООН заявили о приверженности всех сторон выполнению соглашения о зерне
  • AP
  • © Khalil Hamra

«С момента подписания соглашения стороны сделки и ООН поддерживали постоянный контакт, в том числе вчера. Все стороны подтвердили приверженность соглашению», — приводит ТАСС его слова.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем с поставками продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет никаких препятствий для того, чтобы украинское зерно доставлялось заказчикам в соответствии с заключённой в Стамбуле продуктовой сделкой.

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