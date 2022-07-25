В ООН заявили о приверженности всех сторон выполнению соглашения о зерне

Все стороны подтвердили свою приверженность выполнению соглашения об экспорте украинского зерна через Чёрное море. Об этом заявил заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«С момента подписания соглашения стороны сделки и ООН поддерживали постоянный контакт, в том числе вчера. Все стороны подтвердили приверженность соглашению», — приводит ТАСС его слова.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем с поставками продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет никаких препятствий для того, чтобы украинское зерно доставлялось заказчикам в соответствии с заключённой в Стамбуле продуктовой сделкой.