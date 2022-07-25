TAC: Запад попал в стратегическую ловушку России на Украине

Страны Запада попали в стратегическую ловушку президента России Владимира Путина на Украине, когда попытались развязать энергетическое противостояние с Москвой. Об этом заявил старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский.

«Логика России носит стратегический характер. Санкции взвинтили цены на энергоносители и другое сырьё, и теперь у страны огромный профицит бюджета», — написал он в статье для The American Thinker (TAC).

Марковский утверждает, что ситуация вокруг Украины является для западных стран «гигантской воронкой», в которой исчезают военные и экономические ресурсы.

«Москва верит, что время на её стороне. Москва ожидает, что когда смелые заявления встретятся с реальностью, то будет холодная, тёмная и голодная зима в Европе, которая спровоцирует недовольство населения», — отметил он.

По мнению Марковского, вся европейская экономика окажется под угрозой краха, если поставки газа из России прекратятся.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил мнение, что вся нынешняя политика руководства Евросоюза направлена на то, чтобы сделать как можно лучше США в ущерб самой Европе.