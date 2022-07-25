Депутат Ананских высказался по поводу ситуации с зависимостью Европы от российского газа
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В ближайшие 7—10 лет заместить российский газ в Европе полностью невозможно, заявил политик в разговоре с ИА REGNUM.
«Безусловно, потихоньку можно уменьшать процент поставок российского газа, но мне кажется, что госпожа Урсула фон дер Ляйен печётся не о Европе, а об Америке, чтобы как можно больше американского СПГ поставлялось в Европу вместо российского», — сказал депутат.
Для Европы нет ничего дешевле российского трубопроводного газа, резюмировал парламентарий.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.