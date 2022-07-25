Охрану экс-президента Польши Валенсы усилили после его высказываний о России
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Об этом пишет издание Super Express.
В сообщении издания говорится, что Валенсу, прибывшего в католический храм, сопровождали два телохранителя.
При этом автор отмечает, что раньше экс-президента Польши сопровождал всегда один телохранитель. В статье говорится, что «охрана Валенсы усилена».
Ранее Валенса заявил о необходимости «поднять восстание» 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Валенсы о России рассуждениями в стиле маньяка Андрея Чикатило.
В Кремле отметили, что заявления бывшего президента Польши Леха Валенсы не способны повлиять на суверенитет России.