Охрану экс-президента Польши Валенсы усилили после его высказываний о России

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Охрану бывшего президента Польши Леха Валенсы усилили после того, как он заявил о небходимости сокращения численности населения России.
Охрану экс-президента Польши Валенсы усилили после его высказываний о России
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом пишет издание Super Express.

В сообщении издания говорится, что Валенсу, прибывшего в католический храм, сопровождали два телохранителя.

При этом автор отмечает, что раньше экс-президента Польши сопровождал всегда один телохранитель. В статье говорится, что «охрана Валенсы усилена».

Ранее Валенса заявил о необходимости «поднять восстание» 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Валенсы о России рассуждениями в стиле маньяка Андрея Чикатило.

В Кремле отметили, что заявления бывшего президента Польши Леха Валенсы не способны повлиять на суверенитет России.

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