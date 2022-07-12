Песков заявил, что высказывания Валенсы не способны повлиять на суверенитет России

Заявления бывшего президента Польши Леха Валенсы не способны повлиять на суверенитет России. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не способны», — ответил Песков на вопрос о том, могут ли заявления Валенсы, высказавшего желание разделить Россию, повлиять на суверенитет страны.

Ранее Валенса заявил о необходимости «поднять восстание» 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление экс-президента Польши. По её мнению, Валенса такими высказываниями пытается привлечь к себе внимание Европы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Валенсы о России рассуждениями в стиле маньяка Андрея Чикатило.