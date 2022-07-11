Захарова назвала слова Валенсы о России рассуждениями в стиле Чикатило

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова экс-президента Польши Леха Валенсы о России рассуждениями в стиле маньяка Андрея Чикатило.
Захарова назвала слова Валенсы о России рассуждениями в стиле Чикатило
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчленённого мечтал «жить, как в Польше», — написала она в своём Telegram-канале. 

Ранее бывший президент Польши Валенса заявил, что население России надо сократить до 50 млн. Также он утверждал, что Россию необходимо «расчленить» с целью обеспечения безопасности в мире.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление Валенсы. Он отметил, что «не по силёнкам затеял дело» экс-президент Польши, «но зато чётко обозначил сегодняшнюю позицию Запада по отношению к России».

До этого Валенса выступил с инициативой распустить Европейский союз и создать его снова, исключив из его состава Польшу и Венгрию.

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