Политолог Бальбек прокомментировал заявление экс-президента Польши о России

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости сократить население России до 50 млн.

«Не по силёнкам затеял дело экс-президент Польши. Но зато чётко обозначил сегодняшнюю позицию Запада по отношению к России», — считает политолог.

По его мнению, для России это не является тайной.

«Не могу сказать, что для нас это была тайна, но раз уж пошли такие откровения, то мы чётко должны понимать — эти люди недоговороспособны», — добавил собеседник RT.

Ранее экс-президент Польши заявил о необходимости сократить население России до 50 млн.