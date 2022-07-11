Ковитиди сочла слова Валенсы о России свидетельством деградации политической элиты Европы

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости «сократить население России до 50 млн».

«Предложение бывшего президента Польши о «расчленении» России, изменении политического устройства и сокращении населения нашей страны адекватным не назовёшь. Деградация европейской политической элиты прогрессирует. Откуда у бывшего электрика, а впоследствии президента Польши, такие садистские замашки, сказать сложно», — подчеркнула сенатор.

Кроме того, парламентарий напомнила, что публичным призывам к изменению основ конституционного строя и смене государственной власти в России посвящена целая глава 29 Уголовного кодекса.

По мнению Ковитиди, Валенса такими высказываниями пытается привлечь к себе внимание Европы.

Ранее экс-президент Польши заявил о необходимости сократить население России до 50 млн.

По его мнению, Россию необходимо «расчленить» с целью обеспечения безопасности в мире.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Валенсы о России рассуждениями в стиле маньяка Андрея Чикатило.