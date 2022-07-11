Ковитиди сочла слова Валенсы о России свидетельством деградации политической элиты Европы
- РИА Новости
«Предложение бывшего президента Польши о «расчленении» России, изменении политического устройства и сокращении населения нашей страны адекватным не назовёшь. Деградация европейской политической элиты прогрессирует. Откуда у бывшего электрика, а впоследствии президента Польши, такие садистские замашки, сказать сложно», — подчеркнула сенатор.
Кроме того, парламентарий напомнила, что публичным призывам к изменению основ конституционного строя и смене государственной власти в России посвящена целая глава 29 Уголовного кодекса.
По мнению Ковитиди, Валенса такими высказываниями пытается привлечь к себе внимание Европы.
Ранее экс-президент Польши заявил о необходимости сократить население России до 50 млн.
По его мнению, Россию необходимо «расчленить» с целью обеспечения безопасности в мире.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Валенсы о России рассуждениями в стиле маньяка Андрея Чикатило.